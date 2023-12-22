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Ключовий момент: ми – чемпіони світу!

Віталій Кошовий
22 грудня, 2023 п'ятниця
15:32
Спорт

Україна – це футбол. Наша національна збірна - уособлення сподівань і гордості українців. Еспресо за підтримки VBET пригадав 10 знакових віх історії українського футболу в серії матеріалів "Ключовий момент"

Через 30 років після відновлення незалежності кольори збірних України захищали гравці, виховані на традиціях вітчизняного футболу. У 2019 році найкращим із них вдалося вийти на молодіжний Чемпіонат світу U20, який зіграли у сусідній Польщі. 

У команді тренера Олександра Петракова виблискували декілька гравців, яким пророкували славу майбутніх ребрових і шевченків. Данило Сікан, Влад Супряга, Андрій Лунін, Георгій Цитаішвілі, Денис Попов, Сергій Булеца дістали нагоду увірватись у зірковий дорослий футбол.

Петраков мав репутацію тренера вимогливого, але справедливого. Наставника нашої збірної могли помітити в київському метро дорогою на роботу, він уникав інтриг і залаштункових ігор. Бути чесними та дисциплінованими він навчав і своїх вихованців. 

Шлях до фіналу

Груповий раунд Україна промчала на крейсерській швидкості та вийшла в 1/8 фіналу з першого місця. Неочікувано найкращим бомбардиром у групі став Денис Попов: центральний захисник Динамо забив ударами головою два вирішальні м'ячі – американцям та Катару. Почав феєрити й воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін. У нічийному матчі проти Нігерії йому вдалося відбити пенальті. 

Потужна українська діаспора в Польщі добре заповнювала стадіони і практично на всіх матчах наша команда грала, наче вдома. Це дуже допомогло українцям на стадії плей-офф. 

Першого суперника - збірну Панами – наші юнаки майже не помітили. Перемога 4:1, причому втретє на чемпіонаті забив Попов. Уже в наступному матчі його наздогнав Данило Сікан, який голом у ворота Колумбії вивів Україну у півфінал чемпіонату світу.

Там нас чекав один із фаворитів чемпіонату - Італія. Захмарний рівень адреналіну тримався до фінальних секунд. На гол Сергія Булеци італійці відповіли в доданий час, але система ВАР того вечора була за Україну. Судді скасували гол – і Україна вперше в історії потрапила у фінал чемпіонатів світу.

На вершині світу

"Спочатку моєю мрією було потрапляння до трійки призерів. Насправді, напевно, я був би радий і виходу до чвертьфіналу. Коли у півфіналі обіграли італійців, я сказав підопічним, що в жодному разі не можна завершити турнір у ранзі віцечемпіонів, це буде провалом", – пригадував згодом Олександр Петраков, головний тренер збірної України U-20.

Наш тренер повірив у перемогу на чемпіонаті світу перед виходом на матч із Південною Кореєю, коли побачив очі своїх хлопців.

Фінал розпочався драматично. Вже на 2 хвилині корейці з пенальті повели у рахунку. 

Але не дарма Петраков помітив холодну рішучість в очах українців. Дубль у фіналі зробив Владислав Супряга. Вольову перемогу і масну крапку чемпіонату світу зробив Цитаішвілі. Георгій пробіг із м'ячем 60 метрів, обіграв кількох суперників і влучив у дальній кут.

3:1 й Україна стала чемпіоном світу з футболу! До цього жодна з країн колишнього СРСР не вигравала медалі чемпіонатів світу серед гравців, молодших 20 років.

Наша команда залишилася непереможною в Польщі. Ми виграли 6 матчів та 1 завершили внічию. Для кожного з наших хлопців те чемпіонство стало пам'ятним. 

Сергій Булеца став другим після знаменитого норвежця Ервіна Голланда бомбардиром чемпіонату. Андрія Луніна визнали найкращим воротарем. А от центральний півзахисник українців Кирило Дришлюк присвятив золоту медаль своєму батькові Павлу – пілоту Повітряних сил, який під час війни за незалежність загинув у червні 2014 року в небі над Слов'янськом.

Дуже скоро гравців тієї команди-мрії розберуть гранди українського футболу, а сам Петраков очолить національну збірну. Її кольори й сьогодні захищають юні зірки чемпіонату світу 2019 року, на якому яскраво тріумфувала Україна.

Серія матеріалів "Ключовий момент" створена за підтримки VBET – Разом сильніші

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