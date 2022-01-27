КМДА: рішення про роботу шкіл і дитсадків Києва під час збільшення COVID-хворих приймають керівники

Про це повідомляє пресцентр КМДА.



"За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка", - йдеться у повідомленні.



Міська влада дає змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти.



"Таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало", - пишуть у пресслужбі.

Нагадаємо, що школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19, грип і ГРВІ.