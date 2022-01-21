Школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19, грип і ГРВІ
24 січня у школах Ужгорода запроваджують карантин з дистанційною формою навчання.
Про це повідомляє міськрада Ужгорода.
Дистанційне навчання розпочнеться 24 січня та триватиме два тижні. Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії в міськраді.
Карантин також стосується мистецьких і спортивних шкіл. Дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.
На засіданні пояснили, що епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищений у 2,2 рази. Крім того, у цьому епідсезоні вперше лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.
У міськраді зазначають, що впродовж остяннього тижня було ушпиталено 118 хворих, зокрема 68 дітей (57,8%). Захворюваність школярів зросла у 2,5 рази порівняно з минулим тижнем: 2362 учнів з 63 класів і груп пішли на самоізоляцію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.19
Купівля 28.19Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.3
- Актуальне
- Важливе