Школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19, грип і ГРВІ

Про це повідомляє міськрада Ужгорода.



Дистанційне навчання розпочнеться 24 січня та триватиме два тижні. Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії в міськраді.



Карантин також стосується мистецьких і спортивних шкіл. Дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.



На засіданні пояснили, що епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищений у 2,2 рази. Крім того, у цьому епідсезоні вперше лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.



У міськраді зазначають, що впродовж остяннього тижня було ушпиталено 118 хворих, зокрема 68 дітей (57,8%). Захворюваність школярів зросла у 2,5 рази порівняно з минулим тижнем: 2362 учнів з 63 класів і груп пішли на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді виявили "Омікрон".

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