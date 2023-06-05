КМВА назвала кількість ворожих цілей, збитих українською ППО над Києвом у травні
ППО у травні знищила над Києвом 254 повітряні цілі, з них 169 БПЛА, 65 крилатих ракет, 13 балістичних ракет "Іскандер", 7 аеробалістичних ракет "Кинджал"
Такі дані оприлюднила Київська міська військова адміністрація.
"Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БПЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав", – ідеться в повідомленні.
Фото: КМВА
- 20 квітня у американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ продовжує використовувати дрони-камікадзе та інші малоточні системи, намагаючись компенсувати нестачу високоточних ракет та виявити ППО України.
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