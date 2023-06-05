Такі дані оприлюднила Київська міська військова адміністрація.

"Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БПЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав", – ідеться в повідомленні.

Фото: КМВА