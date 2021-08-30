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КНДР міг відновити роботу ядерного реактору, - МАГАТЕ

30 серпня, 2021 понедiлок
09:43
Світ КНДР

Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в комплексі Йонбен, який може виробляти плутоній для ядерної зброї

Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Укрінформ з посиланням на ВВС.

Як зазначається, з липня реактор скидає воду для охолодження, це свідчить, що він працює.

За даними МАГАТЕ, це було першою ознакою активності з початку грудня 2018 року.

МАГАТЕ надало інформацію про радіохімічну лабораторію, яка переробляє відпрацьоване ядерне паливо.

В звіті йдеться про те, що лабораторія працювала протягом п’яти місяців до липня цього року, припускаючи, що вона обробила повну партію відпрацьованого палива.

МАГАТЕ заявило, що активізація роботи реактору та лабораторії порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Організація не має прямого способу контролювати ядерну діяльність Північної Кореї з того часу, як влада вислала з КНДР інспекторів в 2009 році. Зараз МАГАТЕ спостерігає за Північною Кореєю за допомогою супутникових знімків.

У Йонбені знаходиться завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт. За оцінкою експертів, за один рік в ньому можна отримати плутоній, кількість якого буде достатньо для виготовлення кількох ядерних зарядів.

 

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КНДР
ядерна зброя
МАГАТЕ
реактор
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