Про це повідомляє Reuters.

Саме так у міністерстві КНДР відреагували на повідомлення японських ЗМІ, що у листопаді Північна Корея відправила потягом до Росії боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди. У США також підтвердили, що Пхеньян завершив перше постачання зброї для ПВК Вагнера.

"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси Росії - це найабсурдніший відволікаючий маневр, який не заслуговує на будь-які коментарі чи інтерпретації", - цитує офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA заяву представника міністерства.

За даними Білого дому, вагнерівці отримали від Північної Кореї ракети для піхоти та реактивні снаряди, хоча засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин відкинув це твердження, назвавши "плітками та домислами", кажуть у виданні.

Також чиновник Північної Кореї запевнив, що країна "залишається незмінною у своїй принциповій позиції з питання про "трансфер зброї" між КНДР та Росією, якого ніколи не було".

Як відомо, 22 грудня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Північна Корея минулому місяці поставила Росії партію ракет та снарядів, яку оплатила ПВК Вагнера. Такі постачання зброї КНДР є прямим порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

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