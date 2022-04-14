Княжицький: Коли читаю про підбиті українською зброєю танки та крейсер "Москва", то з вдячністю думаю про людей, які це створили. Проте репутацію тих, хто відродив український ВПК, продовжують нищити

Про це він написав у Фейсбук.

Він нагадав, що українці підбили флагман російського флоту "Москва" ракетою українського виробництва "Нептун".

"Я коли читаю про танки, підбиті "стугною", крейсер "Москва" , підбитий "нептуном", іншу зброю українського виробництва, то із вдячністю думаю про людей , які все це створили після 2014 року і поставили на озброєння. Це відбувалося на моїх очах. Я голосував за це. Але відбувалося і інше. Нищили репутацію тих, хто відродив з нуля українське ВПК , висміювали їх на телебаченні. Просто з людей відповідальних робили антигероїв. І продовжують, між іншим. Бо ж Медведчука затримали, а його вихованці і далі ведуть новини на одному головному телебаченні", - зауважив він.

За його словами, президентом тоді, коли почали робити унікальну українську зброю був Петро Порошенко.

"Прем‘єрами, які виділяли кошти на ВПК Яценюк і Гройсман. Саме Турчинов був ідеологом створення потужного виробництва зброї в Україні. У Верховній Раді для цього працювали Іван Винник і Сергій Пашинський. І внесок останнього важко переоцінити. Було ще багато сильних фахівців ВПК не політиків", - написав Княжицький .

Він додав, що у 2019 році ми призупинили майже повністю виконання оборонного замовлення.

"Історія колись все розставить на свої місця. А поки розставляє українська армія, створена разом і іншими відповідальними особами тими ж людьми", - написав нардеп.



13 квітня волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) оприлюднив інформацію, що українськими ракетами "Нептун" уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Пізніше інформацію про влучання підтвердили й в Одеській ОВА.

Згодом у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, отримав серйозні пошкодження.

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