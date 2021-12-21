Княжицький: "Слуги" в один день звинувачують Порошенка у держзраді і анонсують "Сватів" на пропагандистському російському каналі "Росія-1"

Так вважає народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький, відповідний допис він розмістив у Facebook.



"Талант Зеленського і "Слуг народу" з Кварталом полягає в тому, що вони в один день можуть звинуватити Порошенка у держзраді і анансувати показ проданого на пропагандистський російський канал Росія 1 свого серіалу «Свати» з антиукраїнськими акторами у головних ролях , дія якого відбувається у лукашенківській Білорусі . Гебельс міг лише мріяти про такі таланти пудрити мізки людям", - написав він.



20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п`ятому президенту України, народному депутату від фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку.



20 грудня російський пропагандистський канал "Росія-1" анонсував прем'єру нового сезону телесеріалу "Свати", призначену на 27 грудня. У довідці до серіалу зазначається, що "Свати" - комедійний телесеріал студії "Квартал 95" російською мовою".





