Кого за відмову від щеплення проти COVID-19 відсторонять від праці у грудні. Дивіться перелік

Подробиці наводить Еспресо.TV.



Згідно із текстом документу, крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники:



підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;



установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;



підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.



Працівники вищезазначених установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.



Контроль за допущенням до роботи тільки тих працівників, які мають документи про щеплення чи протипоказання до вакцинації, покладається на керівника підприємства.



Якщо під час перевірки уповноважений орган виявляє, що на підприємстві працюють особи, які ухиляються або відмовляються від щеплення, він складає акт про порушення статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення “Порушення правил щодо карантину людей”.



Читайте і дивіться: Як живе Моршин, де масовою вакцинацією побороли пандемію



Відповідальність за порушення вказаної статті для керівника підприємства складає від 34 тисяч гривень.



Якщо працівник ухиляється або відмовляється від отримання щеплення, то керівник має проінформувати його про правові наслідки таких дій та відсторонити його від виконання професійних обов’язків. Для цього керівник складає відповідний акт та видає наказ або розпорядження, яке обов’язково надають для ознайомлення особі, яку відсторонюють.



Разом з тим, звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього відсутні правові підстави.



Щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для продовження його відсторонення від роботи немає. Працівник має бути допущений до роботи.



Нагадаємо, із 8 листопада в Україні відсторонили від роботи нещеплених працівники усіх навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів та працівників місцевих державних адміністрацій, їхніх структурних підрозділів.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb