Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

“Продовжується знищення противника. Відбувається це, як на території тимчасово окупованого Мелітополя, так і по всій лінії фронту. Також це відбувається в Пологах та Токмаку. Саме через це у рашистів виникають нові завдання із Москви. Перш за все надійшла команда з Москви, щоб гауляйтери й всі інші колаборанти перестали ночувати в Мелітополі. Тепер їх основна база для ночівлі знаходиться на території окупованого Криму", - розповів Федоров.

Мер Мелітополя зауважив, що серед колаборантів у місті посилюються панічні настрої.

"Друге завдання, яке отримали колаборанти з Росії, інвентаризувати всі бомбосховища і всі можливі укриття. Тож вони дійсно до чогось готуються. В них діях спостерігається паніка. Також вони посилили особисту охорону для всіх гауляйтерів", - додав він.

15 січня Центр нацспротиву опублікував фото з тимчасово захоплених Мелітополя та Бердянська: у містах поширили проукраїнські листівки та жовті стрічки