Колаборанти панікують. Вже ночують на території окупованого Криму, - мер Мелітополя Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські гауляйтери не ночують на тимчасово окупованих територіях, такий наказ вони отримали із Москви
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
“Продовжується знищення противника. Відбувається це, як на території тимчасово окупованого Мелітополя, так і по всій лінії фронту. Також це відбувається в Пологах та Токмаку. Саме через це у рашистів виникають нові завдання із Москви. Перш за все надійшла команда з Москви, щоб гауляйтери й всі інші колаборанти перестали ночувати в Мелітополі. Тепер їх основна база для ночівлі знаходиться на території окупованого Криму", - розповів Федоров.
Мер Мелітополя зауважив, що серед колаборантів у місті посилюються панічні настрої.
"Друге завдання, яке отримали колаборанти з Росії, інвентаризувати всі бомбосховища і всі можливі укриття. Тож вони дійсно до чогось готуються. В них діях спостерігається паніка. Також вони посилили особисту охорону для всіх гауляйтерів", - додав він.
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