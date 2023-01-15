Спротив на окупованих територіях: у Бердянську та Мелітополі поширили українську символіку
Центр нацспротиву опублікував фото з тимчасово захоплених Мелітополя та Бердянська: у містах поширили проукраїнські листівки та жовті стрічки
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Зазначається, що опір на тимчасово окупованих територіях не спиняється: так, партизани руху "Жовта Стрічка" розповсюдили проукраїнські листівки й стрічки. Цього разу вони з'явилися на вулицях Мелітополя й Бердянська.
"З кожним днем рашисти все більше бояться любого прояву українського спротиву. Чим більше листівок, чим більше жовтих стрічок та проукраїнських графіті, тим більше рашисти бояться нас. Вони бояться руху громадянського спротиву", – заявили представники руху.
- Нагадаємо, терор окупованих територій триває: 9 січня стало відомо, що лікарні Маріуполя переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих.
- Дмитро Орлов, мер тимчасово захопленого Енергодара, заявив, що комунальна сфера міста перебуває на межі, система опалення практично знищена.
- Упродовж місяця загарбники випустили з тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей тільки 4 людини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.97Продаж 43
- Актуальне
- Важливе