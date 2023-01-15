Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що опір на тимчасово окупованих територіях не спиняється: так, партизани руху "Жовта Стрічка" розповсюдили проукраїнські листівки й стрічки. Цього разу вони з'явилися на вулицях Мелітополя й Бердянська.

"З кожним днем рашисти все більше бояться любого прояву українського спротиву. Чим більше листівок, чим більше жовтих стрічок та проукраїнських графіті, тим більше рашисти бояться нас. Вони бояться руху громадянського спротиву", – заявили представники руху.

Нагадаємо, терор окупованих територій триває: 9 січня стало відомо, що лікарні Маріуполя переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих.

Дмитро Орлов, мер тимчасово захопленого Енергодара, заявив, що комунальна сфера міста перебуває на межі, система опалення практично знищена.

Упродовж місяця загарбники випустили з тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей тільки 4 людини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb