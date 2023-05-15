Колаборанти втікають з тимчасово окупованого півдня України, – ЦНС
Колаборанти масово втікають до РФ з тимчасово захоплених територій Запорізької і Херсонської областей
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Згідно з інформацією, серед зрадників на півдні України поширюються панічні настрої, чимало з них вже виїхали з окупованих територій.
За даними ЦНС, керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але вони все одно вивозять свої сім’ї та шукають способи, як обійти заборону.
- 9 травня сало відомо, що загарбники залучають колаборантів до вивезення з тимчасово окупованої території Запорізької області у Крим награбованого майна українців, підприємств та держустанов.
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