Колаборанти втікають з тимчасово окупованого півдня України, – ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з інформацією, серед зрадників на півдні України поширюються панічні настрої, чимало з них вже виїхали з окупованих територій.

За даними ЦНС, керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але вони все одно вивозять свої сім’ї та шукають способи, як обійти заборону.