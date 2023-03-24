Економічний розвиток — це коли багатіє не держава, а інвестори. Інвестори багатіють, і це дає стимул все новим інвесторам вкладатися в країну. А це означає нові робочі місця, зростання продуктивності праці, вищі зарплати. А це означає, своєю чергою, більший державний бюджет, що формується з податків. А це означає більше грошей на оборону, дороги, охорону здоров'я та освіту. І так далі.

В інтересах держави, щоб інвестори багатіли. Але лише тоді, коли умови для них будуть рівними. Це називається "відкритий доступ". Коли нема жодних інвестнянь, спеціальних тарифів, закритих списків та персональних пільг. Коли ж умови нерівні — це називається "обмежений доступ", це економіка привілеїв, сучасний різновид феодалізму.

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В інтересах держави, щоб інвестори багатіли. Але лише тоді, коли умови для них будуть рівними. Це називається "відкритий доступ". Коли нема жодних інвестнянь, спеціальних тарифів, закритих списків та персональних пільг. Коли ж умови нерівні -- це називається "обмежений доступ", це економіка привілеїв, сучасний різновид феодалізму

Чиновник, який скасував обмежений доступ і встановив відкритий доступ, заслуговує на подяку від країни. Чиновник, який скасував відкритий доступ і встановив обмежений доступ, заслуговує на підозру й розслідування — чи нема за такою дією особистого інтересу? Якщо є, це корупція. Якщо нема, це дурість чи непрофесіоналізм.

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Реформування — це і є забезпечення інтересів недержавних стейкхолдерів: громадян, підприємців, інвесторів, місцевих громад тощо. Бо нам треба переходити від всеохопного, але неспроможного державного Левіафана до відкритого суспільства та відкритої економіки — лише так переможемо і станемо заможними.

Я знаю десятки чиновників, які скасували обмежений доступ і встановили відкритий доступ у сфері своєї відповідальності. Замість подяк вони отримали кримінальні справи. А все тому, що детективам, прокурорам та суддям читали основи економіки та державного будівництва за радянськими підручниками, де написано, що економіка має бути державною, а підприємець — ворог держави. А може, вони все розуміють, але бачать, що переважна частина населення прагне соціалізму, і таким чином грають на публіку?

Може, скажіть нарешті хтось їм, що епоха соціалізму безславно минула.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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