Коли ми зайдемо на територію РФ, нас підтримає більшість населення і силовиків, - представник російських добровольців у складі ЗСУ

Вона керується Європейською конвенцією з прав людини та опікується бойовими підрозділами різного як політичного (націоналісти, ліберали), так і національного (вихідці з Кавказу, Сибіру) спрямування, розповів представник "Ради", вчений-політолог Денис Соколов в інтерв'ю для Ekho Kavkaza, що вийшло сьогодні, 22 квітня 2023 року.

За його словами, після того, як пов'язані з народами РФ добровольці витіснять окупантів з території України, вони зайдуть на російську територію і діятимуть вже там. При цьому, за оцінкою Соколова, "більшість" населення і силовиків перейде на їхню сторону.

"Ця збройна боротьба можлива на території Росії, і ми вважаємо, що можна обійтися без великої громадянської війни, оскільки реальних прихильників режиму та його силової основи в принципі не так багато. Ми розраховуємо, що з появою альтернативного інфорсменту та альтернативної пропозиції більшість російського населення перейде на наш бік, включаючи і силовиків", - зазначив Денис Соколов.

Окрім того, сьогодні ж, 22 квітня, присвячена діяльності "Громадянської ради" стаття вийшла й на сайті видання "Нова газета. Європа". Там теж є коментар Соколова. Зокрема, він каже, що підготовка одного воїна-добровольця перед відправкою до лав ЗСУ коштує 5 тисяч доларів й займає часу від 2 тижнів до 2 місяців.



"У разі відсутності організаційних та фінансових обмежень за кілька місяців вони зможуть зібрати 10–15 тисячний корпус", - йдеться у матеріалі.

За взірець своєї діяльності "Громадянська рада", що прямо називає себе "збройною опозицією" Кремлю, бере Білоруський добровольчий полк імені Кастуся Каліновського.