Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Аналізуючи ситуацію у Росії, я не бачу там гравців, які можуть зараз кинути виклик Кремлю, стати рушійною силою революції або палацевого перевороту. Я більше вірю у бунти та погроми. Коли Росія досягає точки суперкрихкості, тоді починаються процеси відмирання держави, тобто втрата її функцій: неможливість федерального центру забезпечувати правопорядок та контроль над іншими регіонами, не вистачає силового ресурсу та політичної волі для здійснення тих чи інших кроків – все це вже було неодноразово в історії Російської імперії, і на початку XX століття, і під час розпаду Радянського Союзу", - сказав політолог.

Віталій Кулик зазначив, що у ті часи, коли була досягнута така точка суперкрихкості, відбувалося схлопування країни у себе, і вона переживала глибинну громадянську війну або, як це було у 1991 році, якось мирним чином змогла провести шлюборозлучний процес.

"Зараз я не бачу перспективи для такого мирного переходу у розвал, я бачу навпаки – перехід у глибинну громадянську війну і це буде відбуватися не руками якихось еліт. Створення нових незалежних держав на постросійському просторі дійсно буде відбуватися руками місцевих еліт, можливо не сучасних, а нових, які скористаються ситуацією і скинуть чинні еліти. Але на цей момент якихось груп впливу, які могли б з'явитися як опоненти кремлівського режиму, немає", - підсумував Кулик.