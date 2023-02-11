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Захід подає сигнали російській еліті, - Піонтковський

11 лютого, 2023 субота
22:30
війна з Росією Андрій Піонтковський

Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що російська еліта має прийняти ультиматум "Великої вісімки" і вивести всі війська РФ з території України

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Немає виходу для війни, для Путіна. Захід це підкреслює всіма своїми діями. Путін названий військовим злочинцем в офіційних документах "Великої вісімки". Триває робота з організації міжнародного трибуналу над військовими злочинцями. Нарешті відкрилися очі й голландським слідчим, що розслідують загибель Боїнга. Слідчі прийшли до висновку, що за наказом Путіна Бук був направлений з Росії на Донбас. Це ж було очевидним з самого початку. Ми вже знаємо прізвища всієї команди Бука, всю лінію ланцюга до командира протиповітряної оборони", - зауважив Піонтковський.

Політолог також додав, що коли Бук перетинав кордон, необхідна була координація дій армійського керівництва і керівництва ФСБ.

"Перетин кордонів - це функція ФСБ. Єдиним керівником цих двох інститутів є Путін. Тобто те, до чого прийшли голландські слідчі, було ясно будь-якій людині з логічним мисленням. Те, що вони прийшли сьогодні до таких висновків, вказує на те, що такі сигнали подаються Заходом всій російській еліті, всьому російському оточенню. Якщо ви відмовитеся від Путіна, ми якось будемо конструктивні в питанні поділу вашої теперішньої відповідальності. Тобто, у всієї еліти є вихід із положення - прийняти ультиматум "Великої вісімки" і вивести всі війська з території України", - підкреслив Піонтковський.

  • Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту,  який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу. 
  • Після чотирьох років розслідування 24 травня 2018 року Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві. А 21 грудня прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками. Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.
  • 10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17. 
  • 16 липня 2022 року ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.
  • А 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок: літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли із ЗРК "Бук" з боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем "ДНР". Згідно з вироком у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Олега Пулатова, який був ще одним підозрюваним, вважають невинним.

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Військові новини
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