Захід подає сигнали російській еліті, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Немає виходу для війни, для Путіна. Захід це підкреслює всіма своїми діями. Путін названий військовим злочинцем в офіційних документах "Великої вісімки". Триває робота з організації міжнародного трибуналу над військовими злочинцями. Нарешті відкрилися очі й голландським слідчим, що розслідують загибель Боїнга. Слідчі прийшли до висновку, що за наказом Путіна Бук був направлений з Росії на Донбас. Це ж було очевидним з самого початку. Ми вже знаємо прізвища всієї команди Бука, всю лінію ланцюга до командира протиповітряної оборони", - зауважив Піонтковський.

Політолог також додав, що коли Бук перетинав кордон, необхідна була координація дій армійського керівництва і керівництва ФСБ.

"Перетин кордонів - це функція ФСБ. Єдиним керівником цих двох інститутів є Путін. Тобто те, до чого прийшли голландські слідчі, було ясно будь-якій людині з логічним мисленням. Те, що вони прийшли сьогодні до таких висновків, вказує на те, що такі сигнали подаються Заходом всій російській еліті, всьому російському оточенню. Якщо ви відмовитеся від Путіна, ми якось будемо конструктивні в питанні поділу вашої теперішньої відповідальності. Тобто, у всієї еліти є вихід із положення - прийняти ультиматум "Великої вісімки" і вивести всі війська з території України", - підкреслив Піонтковський.