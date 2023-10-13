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Коли "Поховання" може бути крутим: що подивитися на вихідні

Ярина Коваль
13 жовтня, 2023 п'ятниця
18:31
Культура Фрілансер

Від художньої стрічки за головної участі двох харизматичних "оскароносних" акторів до фільму про найзнаменитішу королеву, де за головну героїню вона сама

Просто за вікном зараз смур. Просто грядуть вихідні. І просто добірка фільмів від Еспресо

"Шлях поколінь"

У кінотеатрах з 12 жовтня

Відзнята за сценарієм продюсера, режисера, журналіста та письменника Михайла Ухмана ця військова драма вийшла  ще 2021 року, однак тоді більшість людей мало звертало увагу на війну на українському Сході. Від початку повномасштабного вторгнення це кіно стало більш ніж актуальним. Адже в основі сюжету – події, що трапилися під час Другої світової війни на Волині, та події, які відбуваються на Донбасі уже в наш час. Для режисера – відомого українському глядачеві також як один зі співтворців стрічки "Трохи нижче неба" - це не надумана тема – він сам починаючи від 2014 року воював добровольцем у містах Піски та Мар’їнка. І саме тоді й знайшов ідеї для своїх майбутніх фільмів - документальних та ігрових. Зйомки стрічки велися у 2020 році на Донеччині, неподалік лінії зіткнення, а також у Києві та на Волині.  А під час фільмування використовували справжню військову техніку та зброю, а у кадрі, окрім акторів, з’являлися реальні ветерани та військові, які сьогодні боронять Україну від російської навали.

"2014 рік, Донбас, - анонсують фільм. -  Назар з дружиною чекають на народження первістка. Аби врятуватися від бойових дій, які охоплюють одне за одним міста сходу України, вони тікають. Дорогою доводиться переночувати посеред лісу. Те, що Назар побачив уві сні, назавжди змінило його світогляд. Попри обіцянки бути завжди поряд з дружиною, він вирішує взяти до рук зброю та стати до лав захисників".

У головних ролях: Володимир Ніколаєнко, Лариса Руснак, Назар Борушок, Олексій Паламаренко, Світлана Матвіїшин, Костянтин Афанасьєв, Анастасія Нестеренко, Кіра Подольська.

"Портрет королеви"

У кінотеатрах з 12 жовтня

Документальна стрічка Фабріціо Феррі (який почав свою кар’єру ще в 1970-х роках і донині є автором фотопортретів багатьох світових знаменитостей) за сценарієм Паоли Кальветті суттєво відрізняється від того, що про Єлизавету ІІ знімали раніше. А знімали неймовірно багато. За довгі 70 років правління Великою Британією королева кожної миті перебувала у фокусі загальної уваги.

Як анонсують саме цей фільм, мова про унікальний погляд на Єлизавету II через об’єктиви найвідоміших фотографів світу. Зокрема режисер подає особистість  Єлизавети з точки зору знакових знімків, які увійшли в історію та стали частиною її публічного образу. Пролити світло на обставини, в яких створювались ці фотографії, допомагають фотографи, яким випала честь зробити найвідоміші портрети Єлизавети II.

Інакше кажучи, глядач має нагоду побачити, якою була королева Єлизавета  у сприйнятті тих, хто робив її фото упродовж її життя. Історії, що стоять за кожною фотографією, часто не менш захопливі за самі фото.

"Фрілансер"

У кінотеатрах з 12 жовтня

Ця комедія та бойовик є дебютом у повнометражному кіно для сценариста Джейкоба Ленца, який раніше працював на телебаченні. Направляв фільм більш досвідчений французький кінорежисер та оператор П’єр Морель ("Тринадцятий район", "З Парижа з любов’ю", "Викрадена"). Основні зйомки фільму проходили у Колумбії на початку 2022 року.

Як анонсують фільм, колись Мейсон Петіс був спецназівцем, а нині за тими часами дуже сумує. Нудна робота в офісі йому не до душі. Його запрошують супроводжувати журналістку Клер Велінгтон (Елісон Брі). Її кар’єра також пішла шкереберть, і вона теж не хотіла б сидіти склавши руки. Разом вони вирушають у невеличку країну у Південній Америці. Тут Клер має взяти інтерв’ю у місцевого диктатора. Вони навіть до готелю не встигли доїхати, коли у країні розпочалося збройне повстання. Завдяки мужності та досвіту Мейсона журналістка, охоронець та диктатор втекли у джунглі. Тепер доведеться разом докласти зусиль, аби живими дістатися до безпечного місця.

У ролях: Джон Сіна, Елісон Брі, Хуан Пабло Раба, Еліс Ів, Крістіан Слейтер, Мартон Чокаш

"Чиста гра"

На Netflix з 13 жовтня

Світова прем’єра цієї стрічки відбулася на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс"  і здобула велику прихильність глядача. У центрі сюжету молоде подружжя Люк та Емілі),  ідеальні стосунки якого починають псуватися, як тільки одного з них несподівано підвищують на роботі. Фільмів про справжню ціну кар’єри та взаємин не бракує. Але цей, схоже, успішно обігравши жанрові шаблони, має усі шанси влетіти до переліку найпопулярніших стрічок місяця.

У ролях: Фібі Дайневор, Олден Еренрайк, Едді Марсан, Річ Соммер, Себастьян Де Соуза, Джеральдін Сомервілль, Патрік Фішлер

"Поховання"

 На Amazоn Prime з 13 жовтня

Ця стрічка цікава уже тим, що історію на основі реальних подій розіграють лауреати "Оскара" Томмі Лі Джонс та Джеймі Фокс. І зуміють здивувати. Стрічка вийшла захопливою, динамічною і не без гумору. За сюжетом у власника похоронного бюро корпоративний гігант намагається відібрати бізнес, а відтак чоловік звертається за допомогою до адвоката, який ще не програвав такі справи.

У головних ролях: Томмі Лі Джонс та Джеймі Фокс

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