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Про трансформацію українців у героїв: у Києві презентували фільм, який покажуть у Парижі та Берліні

7 липня, 2023 п'ятниця
10:55
Культура Київська прем’єра "Міста та їхні герої"

У Києві відбувся прем’єрний показ кіноальманаху з шести короткометражних документальних фільмів “Міста та їхні герої”. Восени його представлять у Європі

Для цього проєкту в шести містах України, постраждалих від повномасштабного російського вторгнення , а саме – Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові – було обрано свого героя для документального фільму про місто. 

Режисери стрічок - Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко.

“У проєкті “Міста та їхні герої” ми показуємо дуже простих українців зрозумілих і звичних професій. У дуже страшних обставинах та критичних моментах вони знайшли в собі щось таке, що дозволило їм залишитись людьми й робити важливі речі для того, щоб протистояти навалі ворога. У шести містах ми знайшли цікаві рольові моделі, які, на нашу думку, змогли створити широку палітру звичайного українця. Не кіборга, запрограмованого на героїзм, не людину, яка з народження починає служити в армії, а людину, яка проходила свій шлях. Нам було важливо, щоб на екрані глядачі побачили трансформацію звичайної людини у героя”, – говорить ініціатор проєкту, директор Фундації соціальних інновацій “З країни в Україну” Денис Блощинський. 

В основі фільму "Міста та їхні герої" історії таких героїв як підприємець-пивовар Дмитро Волощенко з Миколаєва, акторка Харківського Театру ляльок Олена Озерова, міський голова Баштанки Олександр Береговий, актор, ведучий і військовий Геннадій Попенко, який  пережив із сім’єю окупацію Іванкова, звукорежисер та волонтер із Охтирки Павло Ігнатченко, приватний охоронець із Чернігова Артем Ракітін, який під час облоги вивіз із міста понад 26 000 людей.
Всі вони, окрім Артема Ракітіна, який зараз є військовослужбовцем і перебуває в місцях служби, приїхали до Києва на прем'єру. 

Продюсери і герої проєкту. Фото: Move in Movie


Продюсерка проєкту “Міста та їхні герої” Анастасія Вергелес зазначає: “У нас був дуже чесний запит – зробити продукт, який розкаже європейцям про те, що насправді відбувається у нас в Україні, про те, як ми це проживаємо. І на цей запит знайшлися супер-круті герої, яким ми дуже вдячні. Знайшлися донори, які повірили в нашу ідею. І зібралася чудова команда, люди, які погодились на цей ризик – знімати іноді навіть під час обстрілів…”. 

Проєкт “Міста та їхні герої” реалізується за сприяння Проєкту USAID "Економічна підтримка України". 

Еспресо - інформаційний партнер проєкту.

Уже восени фільм “Міста та їхні герої” покажуть у Парижі та Берліні. Проєкт також братиме участь у кількох європейських та світових фестивалях. Далі продюсери планують прокат в українських кінотеатрах і телепрем’єру. 

Більше про “Міста та їхні герої” – на сайті проєкту


 

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