Не менш небезпечним буде наступний етап війни — коли Росія реально буде готова до переговорів.

Тоді нам доведеться демонструвати таку ж незламність, як і тепер — коли Росія не готова до переговорів.

Зараз їхнє завдання полягає в тому, щоб зберегти захоплене. Тому усі їхні балачки про переговори — це лише інструмент для затягування часу і не більше.

Про реальні переговори вони почнуть розмову тоді, коли під загрозою втрати опиниться Крим або ж коли виникне небезпека перекидання бойових дій на територію Росії

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Про реальні переговори вони почнуть розмову тоді, коли під загрозою втрати опиниться Крим або ж коли виникне небезпека перекидання бойових дій на територію Росії.

Нам важливо і тоді демонструвати таку ж непохитність, як і зараз. Якщо не все, то багато чого буде залежати від нас.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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