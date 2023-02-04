Ключові стратегічні рішення та диспозиції сторін на початку 2023.

1. Передача танків є остаточним доказом того, що Захід вирішив завершити війну в цьому році на полі бою. Це означає, що Україна отримає все необхідне озброєння для перемоги Росії на своїй території. Включаючи літаки, далекобійні ракети тощо. Однак, цю зброю будуть надавати поступово. Захід дотримується базової моделі, суть якої змусити Путіна визнати, що він не може виграти війну. Тому кожним новим рішенням чи кроком йому відправляють такий сигнал і дивляться на його рішення. Якщо це не веде до відмови — вони підвищують ставки.

Передача танків є остаточним доказом того, що Захід вирішив завершити війну в цьому році на полі бою

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2. Санкції набудуть реальних форм. 5 лютого набувають чинності санкції на заборону перевезення нафтопродуктів. Це рішення може завдати дуже серйозного удару по російській економіці, оскільки може зменшити доходи на 40%. Разом з цим Захід посилює контроль за дотриманням санкцій. Це означає, що в цьому році будуть і жорсткі розмови з Індією та Китаєм. Хоча останні вже зменшують закупівлі російської нафти й опускають її ціну до рівня собівартості.

Мобілізація і підготовка солдат в Україні стає вирішальним фактором перемоги

3. Мобілізація і підготовка солдат в Україні стає вирішальним фактором перемоги. Коли в грудні говорили, що мобілізація не потрібна, то мали на увазі, що у нас достатньо сил проти сил ворогів. Але ворог ввів свої мобілізовані резерви відразу без належної підготовки. В результаті цього ми теж зазнали значних втрат та знесилили бригади. Вони потребують відновлення. Також ми свій наступальний потенціал почали використовувати для захисту Бахмута та інших напрямів. Це означає, що ми маємо нагромадити новий потенціал плюс готувати кадри для використання західного наступального озброєння. Маємо прийняти той факт, що воювати доведеться значній кількості українців. І це питання нашої перемоги або поразки. Ми не вибирали війну, але мусимо воювати, щоб вижити. Тому чим більше чоловіків прийде служити, тим ближча наша перемога.

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У кожного є поріг втрат. У росіян він дуже високий, але теж існує

4. Росія все більше заганяє себе в пастку. У кожного є поріг втрат. У росіян він дуже високий, але теж існує. За розвідданими Вагнер зазнав таких втрат, що не може продовжувати набирати зеків попередніми темпами. Це означає, що тактика використана під Соледаром і Бахмутом, коли під загрозою розстрілу гнали на убій тисячі солдатів, які виявляли наші позиції та знесилювати наших ціною свого життя — закінчується. Воювати подібним чином російські регулярні війська не можуть, і конфлікти між керівником ДШВ Теплинським та Герасімовим — цьому яскравий доказ. Щобільше, ця тактика не може мати широкого застосування, оскільки в росіян великі проблеми зі зв'язком, і вагнерівці наступають з дешевими моторолами, які легко прослуховуються.

Єдине, що дозволяло росіянам просуватись і завдавати нам втрат — артилерія, видихається

5. На фоні відсутності видимих успіхів в російських військових елітах починаються срачі. Генерал-катастрофа Суровікін усунутий, а разом з ним з публічного ефіру прибрали Кадирова. Пригожин у відкритому конфлікті з Шойгу і Герасимовим. Всі разом вони в публічному конфлікті з Гіркіним. Путін продовжує переставляти ліжка в борделі, і загалом на полі бою нічого не міняється. Тим часом єдине, що дозволяло росіянам просуватись і завдавати нам втрат — артилерія, видихається. Якщо влітку вони стріляли 20 проти 1 нашого, то в грудні вже 5 проти 1, а в березні буде 2 або й 1 до 1. Без артилерійського валу російські генерали воювати не вміють.

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6. Цілі Путіна на цьому етапі війни залишаються розмиті й формулюються як "не програти". Фактично, росіяни готуються відстояти захоплені території, залякати нас можливими новими наступами, і домогтися переговорів з вигідних позицій. Це єдине, що може бути раціонального. Але оскільки раціональність не їх сильна сторона, вгадати що у хворій голові старого складно.

Найближчими місяцями відбуватимуться битви за “моральний дух”

7.Найближчими місяцями відбуватимуться битви за “моральний дух”. Жодне з міст, що штурмують росіяни, на сьогодні не відіграє стратегічної ролі, тобто коли втрата може призвести до поразки у війні. Тому битви за ці міста мають характер боротьби за моральний дух народів. Взяття хоча б якихось населених пунктів має підтвердити росіянам, що СВО "движется по плану". Натомість оборона цих міст тримає наш моральний дух і віру в перемогу. Чим довше росіяни не можуть нічого захопити, тим ближче занепад морального духу і віри Путіну в Росії. Тим більше будуть сратися російські військові між собою.

І тим успішнішим буде наш наступ.

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Про автора. Віктор Андрусов, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист