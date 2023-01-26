1. Наявність великого боєкомплекту до 120 мм гармат на складах країн НАТО. Танкова гармата калібру 120 мм широко розповсюджена у світі, і запасів у світі багато, вистачить надовго навіть при інтенсивному застосуванні. Це ключове, чому нам потрібні ці танки.

2. Нам передають роту найсучасніших танків Леопард-2А6 з сучасною автоматизованою системою управління вогнем, охолоджувальними тепловізійними прицілами, захищеним від перешкод зв'язком та автоматизованою системою управління, яка дозволяє отримувати максимальну інформацію про противника та наші підрозділи. Застосування сенсорів забезпечено надійною допоміжною силовою установкою. Такі танки — одні з найкращих у світі у своєму класі на цей момент. Танків такого класу Росія не має, Леопард-2А6 має значні переваги над найкращим російським Т-90М. Прорив по усіх основних показниках. Інші Леопарди є не такими сучасними машинами, але можуть бути модернізовані.

Такі танки — одні з найкращих у світі у своєму класі на цей момент. Танків такого класу Росія не має, Леопард-2А6 має значні переваги над найкращим російським Т-90М. Прорив по усіх основних показниках. Інші Леопарди є не такими сучасними машинами, але можуть бути модернізовані

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3. Зміна тактики застосування танків. Танки НАТО не призначені для швидкісних "проривів" у посадки, вони набагато важчі, від 60 до 70 тонн проти 45 тонн у танків радянських зразків Т-64, Т-72, Т-80, Т-90. І спроба використовувати їх у якомусь швидкому бліцкригу так, як танки радянського зразка, — тобто усі вперед під супровід артилерії, на донбаському чорноземі, — буде приречена на поразку, бо без детальної розвідки місцевості та маршрутів руху танки просто застрягнуть. Танки НАТО оптимізовані під сучасну тактику пошуку та знищення противника, його екіпаж працює як "мисливець- вбивця". Тобто для виявлення та спостереження цілей і ураження високоточною гарматою. Танки оптимізовані для знищення противника на найбільш небезпечних ділянках фронту. У танках НАТО екіпаж може воювати тривалий час, там набагато більш комфортні умови та максимально висока захищеність людей.

4. Зміна системи експлуатації та ремонту. Це слабке місце нашої армії. Танки НАТО вимогливі до професіоналів, їх не можна довіряти слабо підготовленим танкістам. Якщо порушувати умови експлуатації, не підготувати кваліфіковані екіпажі та ремонтні підрозділи, не мати запасних частин, "бодяжити" пальне та мастила, танки швидко вийдуть з ладу і застрягнуть усіма своїми 60-70 тонами. І евакуювати таку махину буде вкрай важко, оскільки техніки яка могла витягнути такий танк у нас небагато.

Танки НАТО вимогливі до професіоналів, їх не можна довіряти слабо підготовленим танкістам. Якщо порушувати умови експлуатації, не підготувати кваліфіковані екіпажі та ремонтні підрозділи, не мати запасних частин, "бодяжити" пальне та мастила, танки швидко вийдуть з ладу

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5. Танки НАТО найкраще оптимізовані для бою в умовах сучасної мережецентричної війни, до якої не готова російська армія. Застосування у комплексі з ефективною тактичною розвідкою, дронами, якісне управління та взаємодія, дозволять танкістам на Леопардах швидко знаходити та уражати будь-які цілі на полі бою на дальності прямого наведення. Ці танки можуть стати справжніми захищеними інформаційними хабами, для цього потрібно забезпечити екіпажам необхідний рівень ситуаційної обізнаності.

6. Абсолютної зброї не існує. Якщо застосування танків НАТО не відповідатиме їхнім характеристикам, вони будуть втрачатись так, як і будь-які інші танки. Бойова ефективність та втрати танків НАТО залежать від якості управління на усіх рівнях, в першу чергу. Це не радянська та російська зброя, яка проєктувалась як масова. Танки НАТО — це зброя якісної переваги. З якісним управлінням та застосуванням якісні танки будуть домінувати на полі бою.