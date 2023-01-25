Яку зброю передала Америка Україні у січні
П'ять рекордів постачання озброєння з США до України у січні 2023-го року для розгрому Росії
Слова керівництва США щодо забезпечення перемоги України у 2023-му році підтверджені діями, і в американському плануванні є чітка логіка.
6 та 19 січня Міноборони США схвалило 29 та 30-й пакети військової допомоги, згідно з офіційними релізами МО США та заявами посадовців Україна отримає військову допомогу на загальну суму 5,75 мільярда доларів. Для порівняння, за минулий 2022-й рік пік постачання припав на серпень — того місяця поставили озброєння на 2,3 мільярда доларів.
Нагадаю, що сама Україна, яка зараз відчайдушно вимагає озброєння у країн НАТО, у 2021-му році витратила на закупівлю озброєнь всього 800 мільйонів доларів, тобто американські постачання в одному лише січні 2023-го у 7 разів більші ніж сама Україна виділила за цілий рік для власного захисту напередодні нападу.
Згідно з офіційними релізами МО США та заявами посадовців Україна отримає військову допомогу на загальну суму 5,75 мільярда доларів. Для порівняння, за минулий 2022-й рік пік постачання припав на серпень — того місяця поставили озброєння на 2,3 мільярда доларів
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А тепер розглянемо кількість та призначення військової допомоги США у січні 2023-го.
Важке озброєння:
- 18 155 мм самохідні гаубиці Паладін М109А6;
- 36 105 мм причіпні гаубиці М119;
- 8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Авенджер;
- 109 БМП Бредлі M2A2 ODS з 25 мм гарматою та керованими ракетами TOW-2;
- 190 БТР М113 та М1126 Страйкер;
- 596 важких та легких бронеавтомобілів класів МРАП та Хамві;
- 30 броньованих машин постачання артилерийських снарядів;
- 6 броньованих командно-штабних машин;
- 22 броньованих артилерийських тягачі;
Засоби ураження:
- 1100 корегованих снарядів 155 мм Екскалібур;
- 90 000 снарядів 155 мм;
- 1200 снарядів RAAM 155 мм для дистанційного мінування;
- 190 000 снарядів 105 мм;
- 21800 мінометних мін 120 мм;
- ракети для ракетно-артилерійської системи HIMARS;
- авіаційні антирадарні ракети HARM;
- зенітні ракети для систем NASAMS та Sea Sparrow;
- 4000 некеровані авіаційні ракети 70 мм Zuni;
- 1090 протитанкових керованих ракет TOW-2;
- 2000 протитанкових керованих ракет не вказаного типу;
- 545 тисяч 25 мм снарядів для БМП Бредлі;
- протипіхотні міни Claymore;
- патрони для автоматичної зброї, гранати для протипіхотних гранатометів, снайперські гвинтівки, кулемети.
Спеціальне обладнання:
- мінні трали на бойову техніку;
- прилади та приціли нічного бачення.
Рекорди американського постачання у січні 2023-го:
- найбільші обсяги постачань озброєння за один місяць - 5,75 млрд доларів;
- найбільша кількість артилерийських снарядів та мінометних мін усіх типів - 304100;
- найбільша кількість бронетехніки та бойових машин для мобільності військ за місяць - 943;
- вперше постачаються сучасні бойові машини на озброєнні армії США - М2А2 ODS, М109А6, Страйкер, які діють в єдиній мережі бойового управління та зв'язку, мають автоматизовані системи управління вогнем. Для системної реалізації їхніх можливостей у грудні закуплена для України система управління артилерією IFADTS;
- вперше для безпосередньої підтримки військ постачаються мобільні зенітно-ракетні системи Авенджер.
Росія не зможе постачати на фронт озброєння у таких кількостях як США оголосили у січні. Тож якщо такий темп постачань буде збережено у 2023-му році та в наступних місяцях, становище на фронті значно покращиться на нашу користь
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Висновки, чого вирішили добитись військові планувальники США:
1. Посилити потужність вогню української артилерії в першу чергу для знищення російської піхоти;
2. Підвищити тактичну мобільність української армії, постачати бронетехніку, яка вже є на озброєнні США цілими батальйонними комплектами, щоб покращити логістику, експлуатацію та ремонт;
3. Створити якісну перевагу на полі бою шляхом постачання сучасних БМП Бредлі та БТР Страйкер, які мають перевагу над російськими бойовими машинами завдяки автоматизованим системам управління військами та вогнем, тепловізійним прицілам, в комплексі з точними автоматичними гарматами та керованими ракетами;
4. Посилити ураження високоточними снарядами та ракетами російських об'єктів та радарних систем;
5. Поступово позбавити росіян переваги у важкій бойовій техніці та артилерійських боєприпасах, досягнути паритету у постачанні наземних озброєнь для української армії. Росія не зможе постачати на фронт озброєння у таких кількостях як США оголосили у січні. Тож якщо такий темп постачань буде збережено у 2023-му році та в наступних місяцях, становище на фронті значно покращиться на нашу користь.
Дякуємо громадянам США за неймовірну за масштабами підтримку, це ніколи не буде забуто.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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