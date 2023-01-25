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OPINION

Яку зброю передала Америка Україні у січні

Юрій Бутусов
25 січня, 2023 середа
12:06
Погляд Юрій Бутусов

П'ять рекордів постачання озброєння з США до України у січні 2023-го року для розгрому Росії

Слова керівництва США щодо забезпечення перемоги України у 2023-му році підтверджені діями, і в американському плануванні є чітка логіка.

6 та 19 січня Міноборони США схвалило 29 та 30-й пакети військової допомоги, згідно з офіційними релізами МО США та заявами посадовців Україна отримає військову допомогу на загальну суму 5,75 мільярда доларів. Для порівняння, за минулий 2022-й рік пік постачання припав на серпень — того місяця поставили озброєння на 2,3 мільярда доларів.

Нагадаю, що сама Україна, яка зараз відчайдушно вимагає озброєння у країн НАТО, у 2021-му році витратила на закупівлю озброєнь всього 800 мільйонів доларів, тобто американські постачання в одному лише січні 2023-го у 7 разів більші ніж сама Україна виділила за цілий рік для власного захисту напередодні нападу.

Згідно з офіційними релізами МО США та заявами посадовців Україна отримає військову допомогу на загальну суму 5,75 мільярда доларів. Для порівняння, за минулий 2022-й рік пік постачання припав на серпень — того місяця поставили озброєння на 2,3 мільярда доларів

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А тепер розглянемо кількість та призначення військової допомоги США у січні 2023-го.

Важке озброєння:

- 18 155 мм самохідні гаубиці Паладін М109А6;

- 36 105 мм причіпні гаубиці М119;

- 8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Авенджер;

- 109 БМП Бредлі M2A2 ODS з 25 мм гарматою та керованими ракетами TOW-2;

- 190 БТР М113 та М1126 Страйкер;

- 596 важких та легких бронеавтомобілів класів МРАП та Хамві;

- 30 броньованих машин постачання артилерийських снарядів;

- 6 броньованих командно-штабних машин;

- 22 броньованих артилерийських тягачі;

Засоби ураження:

- 1100 корегованих снарядів 155 мм Екскалібур;

- 90 000 снарядів 155 мм;

- 1200 снарядів RAAM 155 мм для дистанційного мінування;

- 190 000 снарядів 105 мм;

- 21800 мінометних мін 120 мм;

- ракети для ракетно-артилерійської системи HIMARS;

- авіаційні антирадарні ракети HARM;

- зенітні ракети для систем NASAMS та Sea Sparrow;

- 4000 некеровані авіаційні ракети 70 мм Zuni;

- 1090 протитанкових керованих ракет TOW-2;

- 2000 протитанкових керованих ракет не вказаного типу;

- 545 тисяч 25 мм снарядів для БМП Бредлі;

- протипіхотні міни Claymore;

- патрони для автоматичної зброї, гранати для протипіхотних гранатометів, снайперські гвинтівки, кулемети.

Спеціальне обладнання:

- мінні трали на бойову техніку;

- прилади та приціли нічного бачення.

Рекорди американського постачання у січні 2023-го:

  • найбільші обсяги постачань озброєння за один місяць - 5,75 млрд доларів;
  • найбільша кількість артилерийських снарядів та мінометних мін усіх типів - 304100;
  • найбільша кількість бронетехніки та бойових машин для мобільності військ за місяць - 943;
  • вперше постачаються сучасні бойові машини на озброєнні армії США - М2А2 ODS, М109А6, Страйкер, які діють в єдиній мережі бойового управління та зв'язку, мають автоматизовані системи управління вогнем. Для системної реалізації їхніх можливостей у грудні закуплена для України система управління артилерією IFADTS;
  • вперше для безпосередньої підтримки військ постачаються мобільні зенітно-ракетні системи Авенджер.

Росія не зможе постачати на фронт озброєння у таких кількостях як США оголосили у січні. Тож якщо такий темп постачань буде збережено у 2023-му році та в наступних місяцях, становище на фронті значно покращиться на нашу користь

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Висновки, чого вирішили добитись військові планувальники США:

1. Посилити потужність вогню української артилерії в першу чергу для знищення російської піхоти;

2. Підвищити тактичну мобільність української армії, постачати бронетехніку, яка вже є на озброєнні США цілими батальйонними комплектами, щоб покращити логістику, експлуатацію та ремонт;

3. Створити якісну перевагу на полі бою шляхом постачання сучасних БМП Бредлі та БТР Страйкер, які мають перевагу над російськими бойовими машинами завдяки автоматизованим системам управління військами та вогнем, тепловізійним прицілам, в комплексі з точними автоматичними гарматами та керованими ракетами;

4. Посилити ураження високоточними снарядами та ракетами російських об'єктів та радарних систем;

5. Поступово позбавити росіян переваги у важкій бойовій техніці та артилерійських боєприпасах, досягнути паритету у постачанні наземних озброєнь для української армії. Росія не зможе постачати на фронт озброєння у таких кількостях як США оголосили у січні. Тож якщо такий темп постачань буде збережено у 2023-му році та в наступних місяцях, становище на фронті значно покращиться на нашу користь.

Дякуємо громадянам США за неймовірну за масштабами підтримку, це ніколи не буде забуто.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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