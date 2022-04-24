Коли шапочка з фольги дійсно рятує. Одеситка вціліла під час ракетного обстрілу, бо фарбувала волосся
Мешканку Одеси від тяжких поранень внаслідок завданого росіянами у суботу, 23 квітня 2022 року, ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку врятувала шапочка із фольги
Її історія з'явилася в неділю, 24 квітня, на ICTV, передає Еспресо.TV.
Зі слів жінки, вона 23 квітня вирішила піти до перукарні, щоб “навести красу”.
Одеситка розповіла, що перед тим, як у будинок влучила ракета, вона була у перукарському кріслі у “кумедній шапочці із фольги”, який використовують для фарбування волосся. Після почула свист, що свідчив про наближення ракети.
"Ну що, “русскій мір”, привіт! Ось показую, з якими “нацистами” ти, “русскій мір”, воюєш! Сьогодні ми з дівчатами вирішили піти в перукарню, щоб “навести красу”. І саме в нашу перукарню прилетіла ракета. Дякую тобі, “русскій мір”, – прокоментувала жінка, показуючи свої закривавлені руки.
Після обстрілу зняла шапочку та витрусила з неї багато уламків.
"Я завжди казала: яка ймовірність того, що в мене може прилетіти ракета? Один на мільйон – так?! Сьогодні був такий день. Мене врятувала низка обставин: ми тільки закінчили фарбування і я була в ось цій смішній шапочці з фольги, сіла в крісло-кокон.
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І як би це смішно не звучало, ця шапочка з фольги мене врятувала: я коли знімала фольгу, стільки уламків витрясла", - зазначила жителька Одеси
При цьому її поранило, але легко.
Жінка дістала легкі рани - уламки скла пошкодили руку та плече, рани на нозі довелось зашивати лікарям.
- У п’ятницю, 23 квітня, російська ракета вдарила по Одесі з акваторії Каспійського моря, фактично "прошивши" наскрізь згадану вище багатоповерхівку.
- Внаслідок вибуху загинуло восьмеро людей, ще 18 мирних жителів поранені.
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