Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри

Про це написала доцентка Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Стеблина у "Фейсбук".



"Сьогодні мені багато телефонували і писали, запитували, як я. Я відповідала, що у нас все гаразд.

А в цей час ми бачили, як чорний дим валить із будинку неподалік. Там загинула моя колишня студентка, її мама і тримісячна донечка", – написала вона.



Одразу трьох членів родини втратив одеський пекар Юрій Голдан.



Як відомо з соцмереж, Валерія Голдан родом із Херсона, навчалася в Одеському національному університеті на факультеті журналістики.

Нагадаємо, в Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 – поранені.