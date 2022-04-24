Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри
Обстріл Одеси забрав життя вісьмох людей, серед них – 28-річна Валерія і її тримісячна донька Кіра, а також бабуся Кіри
Про це написала доцентка Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Стеблина у "Фейсбук".
"Сьогодні мені багато телефонували і писали, запитували, як я. Я відповідала, що у нас все гаразд.
А в цей час ми бачили, як чорний дим валить із будинку неподалік. Там загинула моя колишня студентка, її мама і тримісячна донечка", – написала вона.
Одразу трьох членів родини втратив одеський пекар Юрій Голдан.
Як відомо з соцмереж, Валерія Голдан родом із Херсона, навчалася в Одеському національному університеті на факультеті журналістики.
- Нагадаємо, в Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 – поранені.
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