Коли українцям очікувати закінчення карантину: заява МОЗ
Адаптивний карантин в Україні може закінчитися навесні 2022 року, проте, якщо більшість українців вакцинуються
Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021", передає РБК-Україна.
"Вакцинуємо до Нового року - на весну зможемо спокійно жити без карантину", - відповів міністр на запитання, коли може закінчитися карантин в Україні.
Він зазначив, що навіть вакциновані поки повинні носити маски, оскільки багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.
- Нагадаємо, з четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
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