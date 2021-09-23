Коли українцям очікувати закінчення карантину: заява МОЗ

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021", передає РБК-Україна.

"Вакцинуємо до Нового року - на весну зможемо спокійно жити без карантину", - відповів міністр на запитання, коли може закінчитися карантин в Україні.

Він зазначив, що навіть вакциновані поки повинні носити маски, оскільки багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.

Нагадаємо, з четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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