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Коли українцям очікувати закінчення карантину: заява МОЗ

23 вересня, 2021 четвер
12:56
Суспільство Віктор Ляшко

Адаптивний карантин в Україні може закінчитися навесні 2022 року, проте, якщо більшість українців вакцинуються

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021", передає РБК-Україна.

"Вакцинуємо до Нового року - на весну зможемо спокійно жити без карантину", - відповів міністр на запитання, коли може закінчитися карантин в Україні.

Він зазначив, що навіть вакциновані поки повинні носити маски, оскільки багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.

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