Для мене це свідчення надзвичайної сили нашого народу. Ми гордимося ЗСУ, але потрібно гордитися всім нашим народом, який демонструє колосальну силу духу. Те, що люди стали рідше питати про завершення війни означає, що ми прийняли для себе один варіант розвитку подій: тільки перемога. І час значення немає.

Але, як аналітик, я хочу поділитись з вами своїми думками щодо того, коли ж все-таки може закінчитись війна. Отже, останні кілька тижнів засвідчили низку подій, які, на мою думку, дають підстави робити висновки про кінець війни.

Окупанти ввели на фронт 3 армійський корпус. Всупереч їхнім планам — це не призвело ні до якого перелому. Цей корпус вони родили всією Росією, і гора народила мишу. Зрозуміло, що сформувати нові корпуси їм буде ще важче чим цей 3-й, який особливо нічого і не вирішив. Фактично, потуги з народженням нових сил в Росії прямують до нуля. А всі нові їхні батальйони всього лише будуть змінювати потріпані та розбиті.

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Обстріли серйозно впали. Ми все рідше ховаємося від тривоги, калібри пролітають дуже рідко, рідше стали літати й різні Х та Онікс. На фронті майже зникло явище "вогневого валу". Все це є свідчення вичерпання ракетних і артилерійських ресурсів. Ні, вони ще не закінчились і не закінчуються. Але ворог змушений почати берегти їх, оскільки розуміє, що в довготривалому періоді не зможе поповнити їх запаси. При цьому до кінця осені ми отримаємо німецькі та норвезькі ЗРК.

Росія зупинила Північний потік 1 і зменшує постачання газу в ЄС. Це можливо одна з найважливіших новин. Часто доводилось сумніватись в надійності наших партнерів і готовності їх терпіти незручності. Зараз же Путін в чергове ступив не залишивши європейцям жодного вибору, як шукати можливість остаточно обійтись без російського газу. Нагадаю, що ЄС споживав 83% російського газу.

Ці фактори серйозно впливають на те, як буде розгортатись війна.

Я виділяю два сценарії: оптимістичний і песимістичний.

Оптимістичний сценарій передбачає, що весною ми побачимо багато жестів "доброї волі" і початок переговорного процесу. Це буде супроводжуватися припиненням бойових дій і виведенням російських військ з цілого ряду окупованих територій. Мирні переговори завершаться орієнтовно в травні. Формула буде приблизно така: Росія відмовиться від вимог денацифікації й відвоювання території Донбасу, візьме на себе обов’язки відновлювати Україну при знятих санкціях. Україна відмовиться від вступу в НАТО. Донбас і Крим не будуть обговорюватись.

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Оптимістичний сценарій передбачає, що весною ми побачимо багато жестів "доброї волі" і початок переговорного процесу

Основною умовою цього сценарію є завдання значної шкоди російському експорту нафти санкціями, які стартують в грудні. Це стане можливим в тому числі при зміні позиції Індії та Китаю щодо закупівлі російських енергоресурсів. Якщо в січні Путін побачить, що фінансові перспективи його на межі банкрутства, ведення війни почне втрачати смисл. Адже цієї осені він буде заливати грошима соціалку, щоб втримувати підтримку СВО. Заливати соціалку, тягнути війну — треба заробляти космос.

Песимістичний сценарій. Китай та Індія підтримають Путіна, і в нього з фінансами все буде добре. Але ця підтримка буде не довгою

Песимістичний сценарій. Китай та Індія підтримають Путіна, і в нього з фінансами все буде добре. Але ця підтримка буде не довгою, оскільки весною почнеться серйозна рецесія світової економіки, і ціни на енергоносії все одно впадуть. Путін використає зиму для максимального накопичення нових сил і кине їх в бій у березні — квітні. Ці сили не зможуть показати результат, але інтенсивні бої протривають до липня — серпня, поки не повториться ситуація цього року. Тоді Путіну доведеться робити жести доброї волі та сідати за стіл переговорів, які завершаться орієнтовно в жовтні.

Тому оптимістично — травень, песимістично — жовтень.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист