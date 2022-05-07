Колишне політичне крило ІРА перемагає на виборах у Північній Ірландії. Лідерка партії заявляла про "возз'єднання країни"

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на Reuters.

На виборах Шинн Фейн отримала 29% голосів, тоді як пробританська Демократична юніоністська партія набрала 21,3%.

Ірландські націоналістичні партії виступають за об'єднання Півночі з незалежною Ірландією.

Ймовірно, партія стане першою націоналістичною, яка отримала найбільшу кількість місць в місцевому парламенті з моменту утворення держави в 1921 році.

"Шинн Фейн зосередилися на економічних проблемах, а не на єдності Ірландії, щоб залучити виборців середнього рівня, і досягли успіху в цьому", - зазначає Reuters.

"Я вважаю, що возз'єднання Ірландії та нова Ірландія – це найкраща можливість для всіх, хто живе на цьому острові, і нам потрібно поговорити про це", – сказала глава партії Мері Лу Макдональд.

Перемога Шинн Фейн не змінить статусу регіону, оскільки референдум, необхідний для виходу його зі Великої Британії має затвердити уряд в Лондоні.