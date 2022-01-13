Колишній абсолютний чемпіон світу звинуватив промоутера Ломаченка у расизмі

Про це повідомляє BoxingScene.

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) звинуватив компанію у невиконанні контрактних зобов'язань та вимагає від неї $10 млн.

Крім цього, Теренс Кроуфорд позивається до її голови Боба Арума через расову дискредитацію через висловлювання промоутера на свою адресу.

"Сьогодні Арума вважають сварливим білим стариганем через його расистські заяви та умисну ​​шкоду репутації афроамериканським боксерам. Постраждалі бійці, пов'язані з Top Rank контрактом, бояться заговорити і втратити можливість виступати протягом дії угоди, яка може сягати 5-7 років", – йдеться у позові.

Теренс Кроуфорд наразі володіє титулом чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг). Він припинив співпрацю з Top Rank минулого року.

Боб Арум є промоутером українського боксера Василя Ломаченка.

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