Колишній прем'єр Франції увійшов до ради директорів російської нафтової компанії

Про це повідомляє Politico.

Фійон очолював французький уряд у 2007-2012 роках за президентства Ніколя Саркозі. Видання нагадує, що колишнього прем'єра Франції пов’язують давні дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. Він продовжував підтримувати контакти з очільником Кремля навіть після своєї відставки.

"Зарубежнефть" – російська державна нафтова компанія, єдиним акціонером якої наразі є Росмайно. Компанію заснували восени 1967 року для будівництва об’єктів нафтової промисловості за кордоном - у Алжирі, В’єтнамі, Індії, Іраку, Ємені, Лівії, Сирії та на Кубі.