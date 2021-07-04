Колишній прем'єр Франції увійшов до ради директорів російської нафтової компанії
Експрем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до ради директорів російської державної компанії "Зарубежнефть"
Про це повідомляє Politico.
Фійон очолював французький уряд у 2007-2012 роках за президентства Ніколя Саркозі. Видання нагадує, що колишнього прем'єра Франції пов’язують давні дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. Він продовжував підтримувати контакти з очільником Кремля навіть після своєї відставки.
"Зарубежнефть" – російська державна нафтова компанія, єдиним акціонером якої наразі є Росмайно. Компанію заснували восени 1967 року для будівництва об’єктів нафтової промисловості за кордоном - у Алжирі, В’єтнамі, Індії, Іраку, Ємені, Лівії, Сирії та на Кубі.
- Нагадаємо, у квітні 2019 року Франсуа Фійон постав перед судом за звинуваченнями у махінаціях із бюджетними коштами при оплаті праці своєї дружини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе