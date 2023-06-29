Про це повідомляє CNN. Також політик підтвердив цю інформацію у твіттері.

Пенс приватно зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським за зачиненими дверима. Він зазначив, що його рішучість підтримати Україну сильніша, ніж будь-коли.

У столиці України Пенс відвідав дитячий центр для української молоді з окупованих територій та насильно вивезених до Росії, вшанував загиблих захисників України біля Стіни пам’яті й оглянув Михайлівський собор.

Фото: ПЦУ

У Свято-Михайлівському золотоверхому монастирі Пенс зустрівся з главою ПЦУ Епіфанієм.

Фото: ПЦУ

Як повідомили у пресслужбі ПЦУ, під час спілкування йшлося про боротьбу народу України проти російського агресора та відстоювання нашої свободи й незалежності. Крім того, Епіфаній розповів гостю про релігійну ситуацію в Україні та діяльність капеланів ПЦУ.

Фото: ПЦУ

Також Пенс відвідав Бучу, Ірпінь і Мощун на Київщині, які торік зазнали значних руйнувань унаслідок обстрілів та насильства проти мирних жителів під час російської окупації. Він поклав квіти до меморіалів загиблим у війні.

"Американський народ молиться разом з вами, підтримуючи вас в Україні", – сказав Пенс родинам, яких зустрів в Ірпені.

"Я вважаю, що Америка – лідер вільного світу, – зазначив Пенс у коментарі NBC News. – Але приїхати сюди просто як приватний громадянин – мати змогу на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал неспровокованого російського вторгнення – це лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок і продовжити закликати до сильної підтримки Америки наших українських друзів і союзників".

Майк Пенс став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час нинішньої кампанії. Проте цей візит Пенса – не перший від початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2022 року Пенс побував на українському кордоні й зустрівся з біженцями, які залишили свої домівки, рятуючись від насильства.

Обидві поїздки організувала Samaritan’s Purse, американська євангельська благодійна організація з надання допомоги постраждалим від катастроф, якою керує пастор Франклін Грем. Пенс і його дружина раніше були волонтерами в цій організації.