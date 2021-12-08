Коломойський вийшов із наглядової ради 1+1
Бенефіціарний власник 1+1 бізнесмен Ігор Коломойський вийшов зі складу наглядової ради ТРК
Про це повідомляє "Детектор медіа".
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення переоформила низку ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1" через вихід зі складу наглядової ради бенефіціарного власника Ігоря Коломойського.
Як по'яснили у пресслужбі 1+1, заяву про вихід Ігоря Коломойського зі складу Наглядової ради підписали у травні 2021 року, у вересні відбулись загальні збори учасників, де розглянули та задовольнили це рішення й оформили відповідний протокол.
У жовтні, згідно з законом "Про телебачення і радіомовлення", документи подали до регулятора.
"Жодних змін у структурі власності ТОВ "ТРК "Студія 1+1" не відбулося", - зазначила прессужба.
У лютому 2021 року регулятор перевірив канали групи "1+1" на наявність у структурі власності дружини Віктора Медведчука і не знайшов порушень, тому що частка компанії Bolvik Ventures LTD у структурі власності ТРК становить 24,51%/ Cаме така частка належала бізнесмену Ігорю Суркісу.
Довідка: контролерами Bolvik Ventures LTD є Ігор Суркіс і Оксана Марченко (з частками 33,34%) і Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33%).
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