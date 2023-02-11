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Кольорами Берлінале-2023 стали синій та жовтий

11 лютого, 2023 субота
20:03
Культура Кольорами Берлінале-2023 стали синій та жовтий

16 лютого стартує 73-й Берлінський кінофестиваль і водночас з ним після двох років пандемії коронавірусу повертається також європейський кіноринок EFM

Про це повідомило видання Голос України 11 лютого.

Зазначається зокрема, що свято кіномистецтва триватиме до 26 лютого.

Стало відомо, що 18 стрічок із 19 країн змагатимуться в основному конкурсі, 15 із них — світові прем’єри. За головний приз кінофестивалю "Золотого ведмедя" (ведмідь - символ Берліна, він зображений на прапорі та гербі німецької столиці) боротимуться анімаційні, документальні, історичні фільми, комедії та мелодрами, драми, котрі відображають красу та багатогранність світу.

Організатори очікують також на гостя - Стівена Спілберга: йому вручать почесного "Золотого ведмедя" за заслуги впродовж усього його творчого життя.

"Головним майданчиком фестивалю знову стане Берлінський палац на Потсдамській площі. Через воєнне вторгнення РФ в Україну з участі в фестивалі виключено російські інституції, делегації та осіб, котрі підтримують Кремль у цій ситуації. Також не запрошені російські фільми, створені за участі держави", - зазначається в дописі.

Організатори фестивалю заявили, що 73-й Берлінале став би великим святом, якби не війна. Цьогоріч його офіційними кольорами будуть синій і жовтий.

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Окрім цього, відомо, що також буде представлений доробок українських кінематографістів. Зокрема, короткометражний ігровий фільм "Це побачення" Надії Парфан, котрий увійшов до конкурсної програми. Стрічка Надії Парфан розповідає про те, як столиця України під час повномасштабної війни продовжує жити.

"Київ у 2022-му. Камера передає емоції надзвичайного стану, викликаного війною", - так на сайті Берлінале описується фільм.

Демонструватиметься документальний фільм режисера Романа Любого "Залізні метелики", який розповідає про обставини катастрофи літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у небі Донбасу влітку 2014 року.

Також на кінофестивалі буде спеціальний показ документального фільму про російсько-українську війну "Superpower"/"Суперсила" американського актора та режисера Шона Пенна. 

"Пенн був у Києві, знімаючи фільм із Зеленським, коли почалася війна в Україні, - заявив артдиректор Берлінале Карло Шатріан на прес-конференції. - Реальність змусила фільм перетворитися на щось менш комфортне та більш значуще. Ми дуже вдячні Шону Пенну та всій команді за те, що вони обрали Берлінале для показу цього фільму", - додав Шатріан.

Крім того, артдиректор Берлінале зазначив: "Берлінський кінофестиваль відбудеться рівно через рік після того, як спалахнула війна, і, можливо, показ цього фільму в Берліні має більш актуальне значення, ніж у будь-якому іншому місці. Тому, що ми поруч з Україною, тому, що в Берліні мешкають українці, а також через політичну цінність цього фільму... Для мене "Суперсила" - і я знаю, що він приверне багато уваги - це чудові двері, які дозволять вам увійти до дуже складного, детального опису того, що сталося, і всього, що ще відбувається в Україні досі".

  • 7 лютого повідомлялося, що прем'єра документальної стрічки "Не залишай мене позаду: історії виживання молодих українців" відбудеться на MTV 21 лютого і буде присвячена життю українських підлітків під час війни.
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