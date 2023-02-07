MTV покаже документальний фільм про українських підлітків-біженців

Про це повідомляє Deadline.

Фільм режисера Натаніеля Лезри розповість історії 18-річної Саші та 15-річної Даші, які через війну були вимушені втекти до Польщі й тепер намагаються побудувати нормальне життя там. Ще одна важлива героїня - психологиня Катя Трофименко, яка намагається допомогти дівчатам пристосуватися до нових реалій життя.

"У той час, коли світ відзначає річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, ми намагалися пролити світло на колосальний вплив цієї війни на людей, особливо на молодь, яка була змушена втікати зі своєї країни. Для мене велика честь поділитися їхніми історіями та через вдумливу призму Натаніеля Лезри показати їхню надзвичайну стійкість, їхнє психічне здоров’я, підтримку своїх близьких і пошук надії на краще майбутнє", - зазначила Ніна Діаз, головний креативний директор Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios.

Також зазначається, що MTV співпрацює з Choose Love, щоб "розширити можливості глядачів підтримати молодих людей, які постраждали від війни в Україні". Детальніше про допомогу українській молоді йдеться на сайті.

"Цей фільм спрямований на те, щоб привернути увагу світу до групи людей, які занадто часто губляться під час висвітлення цієї війни – молодих біженців", - зазначив режисер.