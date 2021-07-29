"Колос" дізнався суперника у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 29 липня, у другому кваліфікаційному раунді "Шахтар" з Караганди пройшов румунський "Стяуа" по серії пенальті (5:3).



За жеребкуванням, саме з переможцем цієї пари у третьому раунді кваліфікації зустрінеться ковалівський "Колос". Матчі відбудуться 5 і 12 серпня.



"Шахтар" йде на 12-му місці в чемпіонаті Казахстану.

Нагадаємо, 16 червня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де Україну представлятиме полтавська "Ворскла".

22 липня у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зіграла у гостях внічию з фінським КуПС.

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