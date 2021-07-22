КуПС - "Ворскла": де та коли дивитися дебютний матч українського клубу в Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій команда Юрія Максимова зустрінеться у гостях з фінським КуПС.

Матч відбудеться у Куопіо на "Савон Саномат Арені" та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу КуПС - "Ворскла" запланована на телеканалі "Футбол 2".

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

22 липня

КуПС (Фінляндія) - "Ворскла" (Україна)

Куопіо, "Савон Саномат Арена"

Початок - 19:00

Пряма трансляція - "Футбол 2"

Нагадаємо, 16 червня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де Україну представлятиме полтавська "Ворскла".

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