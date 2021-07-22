КуПС - "Ворскла": де та коли дивитися дебютний матч українського клубу в Лізі конференцій
Сьогодні полтавська "Ворскла" першою з українських клубів розпочинає єврокубкову кампанію та дебютує у новому континентальному турнірі - Лізі конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій команда Юрія Максимова зустрінеться у гостях з фінським КуПС.
Матч відбудеться у Куопіо на "Савон Саномат Арені" та розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу КуПС - "Ворскла" запланована на телеканалі "Футбол 2".
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч
22 липня
КуПС (Фінляндія) - "Ворскла" (Україна)
Куопіо, "Савон Саномат Арена"
Початок - 19:00
Пряма трансляція - "Футбол 2"
- Нагадаємо, 16 червня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де Україну представлятиме полтавська "Ворскла".
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