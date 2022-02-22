Колумбія декриміналізувала аборти протягом перших 24 тижнів вагітності

Про це повідомляє The Guardian.



Раніше в Колумбії аборт дозволявся лише у випадках ризику для життя або здоров’я вагітної жінки, наявності вад розвитку плода, що загрожують життю, або коли вагітність була наслідком зґвалтування, кровозмішення або штучного запліднення без згоди.



Ввечері 21 лютого Конституційний суд південноамериканської країни постановив декриміналізувати аборти. Це сталося після ухвалення низки аналогічних рішень у Мексиці та Аргентині, які також знизили бар’єри для проведення абортів.



"Ми святкуємо це рішення як історичну перемогу жіночого руху в Колумбії, який десятиліттями боровся за визнання своїх прав. Рішення щодо свого тіла мають приймати тільки жінки, дівчата та люди, здатні народжувати", - сказала Еріка Гевара-Росас, директорка Amnesty International в Америці.



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