Колумбія почала видавати паспорти з гендерною ідентифікацією "X"

Про це пише The Manila Times.

"Міністерство закордонних справ визнає різноманіття статей", - сказала чиновниця паспортної служби Андреа Гарсон.

У березні 2022 року колумбійський суд постановив, що люди повинні мати можливість реєструвати свою стать як небінарну, а не чоловічу чи жіночу, в офіційних документах, що посвідчують особу.

За наступні сім місяців, згідно з офіційними даними, 26 людей вирішили внести цю зміну у свої посвідчення особи та свідоцтва про народження.

Колумбія, населення якої становить 50 мільйонів, приєднується до країн, які дозволяють цю можливість, таких як Австралія, Пакистан, Непал, Нова Зеландія, Німеччина, Аргентина, Сполучені Штати та Мексика.