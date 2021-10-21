Команда з Маріуполя нікому не потрібна, - Маркевич зробив несподівану заяву про команду свого сина
Український тренер Мирон Маркевич розкритикував футбольний клуб "Маріуполь", який очолює його син - Остап Маркевич
Про це повідомляє Meta Ratings.
Мирон Маркевич емоційно прокоментував інформацію ЗМІ, що його синові, Остапу Маркевичу, дали 2 матчі на виправлення ситуації в "Маріуполі".
"Важко коментувати. Думаю, ця команда з Маріуполя нікому не потрібна. На жаль, така тренерська доля. Коли з команди йде вісім чоловік, а підсилення немає, то і на гідний результат розраховувати складно. Одними молодими гравцями результату не досягнеш. Перспективна молодь - це добре, але вона нестабільна. Може видати феєричну гру, а потім прірва. Тому підсилення, звичайно, потрібно було. Завжди так кажуть, якщо невдалий результат, то з'являються чутки про відставку. Але така тренерська доля. Я теж через таке проходив", - сказав Мирон Маркевич.
У турнірній таблиці УПЛ "Маріуполь" з 4 балами займає останнє місце. За 11 матчів команда здобула лише 1 перемогу і пропустила 27 голів.
- 6 жовтня український тренер Мирон Маркевич відзначив позицію УЄФА, який зобразив Крим українською територією.
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