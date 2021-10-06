Росія чомусь вважає Крим своєю територією, але УЄФА послідовний у своїй позиції, - тренер Маркевич

Про це повідомляє Meta Ratings.



Маркевич прокоментував обурення російських політиків після того, як УЄФА опублікував карту Європи, де до складу України входив Крим.



"Я вважаю, що це зважені і правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим її територія, але міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору. УЄФА продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Він послідовний, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії. Але також УЄФА наклав на це жорстке вето. І правильно зробив, бо Крим - це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своїм статутам і статутам ООН", - сказав Мирон Маркович.



Вчора, 5 жовтня, УЄФА офіційно презентував бренд, логотип і слоган Євро-2024. У Instagram вони виклали ролик, де була зображена мапа Європи. На ній Крим зображений під українським прапором.



Логотип турніру відтворений завдяки прапорам 55 асоціацій-членів УЄФА і їх кольорах, а також формі даху Олімпійського стадіону Берліна.



Матчі чемпіонату Європи 2024 року пройдуть у червні-липні 2024 року. Турнір гратиметься в 10 містах Німеччини - Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті. Арени у всіх містах побудовані і вже функціонують.

6 жовтня під час презентації Євро-2024 УЄФА зобразив на мапі Крим кольорами України.