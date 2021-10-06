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Росія чомусь вважає Крим своєю територією, але УЄФА послідовний у своїй позиції, - тренер Маркевич

6 жовтня, 2021 середа
21:39
Спорт Мирон Маркевич

Український тренер Мирон Маркевич відзначив позицію УЄФА, який зобразив Крим українською територією

Про це повідомляє Meta Ratings.

Маркевич прокоментував обурення російських політиків після того, як УЄФА опублікував карту Європи, де до складу України входив Крим.

"Я вважаю, що це зважені і правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим її територія, але міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору. УЄФА продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Він послідовний, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії. Але також УЄФА наклав на це жорстке вето. І правильно зробив, бо Крим - це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своїм статутам і статутам ООН", - сказав Мирон Маркович.

Вчора, 5 жовтня, УЄФА офіційно презентував бренд, логотип і слоган Євро-2024. У Instagram вони виклали ролик, де була зображена мапа Європи. На ній Крим зображений під українським прапором.

Логотип турніру відтворений завдяки прапорам 55 асоціацій-членів УЄФА і їх кольорах, а також формі даху Олімпійського стадіону Берліна. 

Матчі чемпіонату Європи 2024 року пройдуть у червні-липні 2024 року. Турнір гратиметься в 10 містах Німеччини - Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті. Арени у всіх містах побудовані і вже функціонують. 

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політика
футбол
Крим
Збірна України
УЄФА
Мирон Маркевич
Євро-2024
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