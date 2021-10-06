УЄФА зобразив Крим українським під час презентації Євро-2024

Про це повідомляє офіційний Instagram УЄФА.



Вчора, 5 жовтня, УЄФА офіційно презентував бренд, логотип і слоган Євро-2024. У Instagram вони виклали ролик, де була зображена мапа Європи. На ній Крим зображений під українським прапором.



Логотип турніру відтворений завдяки прапорам 55 асоціацій-членів УЄФА і їх кольорах, а також формі даху Олімпійського стадіону Берліна.



Матчі чемпіонату Європи 2024 року пройдуть у червні-липні 2024 року. Турнір гратиметься в 10 містах Німеччини - Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті. Арени у всіх містах побудовані і вже функціонують.



Відео УЄФА:

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