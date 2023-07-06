Про це повідомляє "Аль-Наср" у twitter.

Каштру уклав з "Аль-Насром" контракт на два роки. Португалець замінив на посаді головного тренера француза Руді Гарсію, який очолив італійський "Наполі".

За "Аль-Наср" виступає португальський футболіст Кріштіану Роналду. У минулому сезоні клуб фінішував у чемпіонаті Саудівської Аравії другим - слідом за "Аль-Іттіхадом".

Хто такий Луїш Каштру

61-річний Луїш Каштру очолював "Шахтар" у 2019-2021 роках. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат України-2020 та дійшла до півфіналу Ліги Європи.

Також працював у португальских "Агеді", "Мельяді", "Ештаррежі", "Санжуаненсе", "Панафієлі", "Порту", "Ріу Аве", "Шавеші" та "Віторії Гімарайнш".