Команду Роналду очолив колишній тренер "Шахтаря"
Колишній тренер "Шахтаря" Луїш Каштру очолив "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, за який грає Кріштіану Роналду
Про це повідомляє "Аль-Наср" у twitter.
Каштру уклав з "Аль-Насром" контракт на два роки. Португалець замінив на посаді головного тренера француза Руді Гарсію, який очолив італійський "Наполі".
За "Аль-Наср" виступає португальський футболіст Кріштіану Роналду. У минулому сезоні клуб фінішував у чемпіонаті Саудівської Аравії другим - слідом за "Аль-Іттіхадом".
Хто такий Луїш Каштру
61-річний Луїш Каштру очолював "Шахтар" у 2019-2021 роках. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат України-2020 та дійшла до півфіналу Ліги Європи.
Також працював у португальских "Агеді", "Мельяді", "Ештаррежі", "Санжуаненсе", "Панафієлі", "Порту", "Ріу Аве", "Шавеші" та "Віторії Гімарайнш".
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