Командувач оборони Півдня на початку вторгнення РФ розповів, скільки сил ЗСУ там було зосереджено

Про це він розповів в інтерв'ю УП.

"Угруповання "Південь" було засноване на ротаційній основі. Тобто одні люди приходили, потім вони замінювались іншими людьми. Якщо брати загальну чисельність бойових загальновійськових підрозділів, на момент вторгнення було десь 1,5 тисячі осіб", - заявив генерал-майор.

Зокрема, він зазначив, що у 59-ій бригаді особовий склад приблизно нараховував лише 1300 людей, адже бригада напередодні у грудні вийшла із зони ООС і перебувала на відновленні боєздатності. Процес відновлення ще не завершився, коли їх призначили у склад угруповання.

За словами Соколова, ці військові були переміщені на Олешківські піски на полігон. Укомплектованість бригади становила приблизно до 60%.

"Артилерія мала неповний склад, бо два дивізіони знаходилися на навчанні у "Дівичках" (полігон на Київщині – ред.), група інженерного забезпечення – це сапери – також знаходилась на навчанні в Кам'янець-Подільському. Плюс ще було десь 250 осіб у 137-му батальйоні морської піхоти, який був укомплектований теж на 50%. І з цих 250 людей частина – строковики, які вели стабілізаційні дії на межі з Кримом. Тобто вони були розтягнуті десь на ділянці до 200 кілометрів спостережними постами вздовж усієї межі та спостерігали за діями противника, щоб не було якогось незаконного перетину", - наголосив Соколов.

Крім того, військовий додав, що лише невелика частина з них - приблизно 15-45 людей - знаходилась в опорному пункті безпосередньо перед мостом Чонгар. Ще один опорний пункт був біля КПВВ "Каланчак", а інший взводний опорний пункт біля села Каїри – Чаплинський КПВВ, навпроти заводу "Титан".

"Фактично три опорні пункти – от хто зустрічав у перший день противника", - констатував Соколов.

Він зазначив, що, безумовно, такої кількості військ було недостатньо навіть для ведення стабілізаційної операції.

"Під час загострення передбачалося мати до двох бригад: одна на Херсонському напрямку повинна була виконувати завдання, вести стабілізаційні дії, одна – на Мелітопольському. І один батальйон, який як передовий підрозділ стояв безпосередньо на межі. Але я навіть цих сил не мав, мав тільки одну бригаду. На Мелітопольському напрямку взагалі не було сил. Я туди відправив свій резерв, танкову роту, щоб хоч якось його прикрити до вторгнення", - розповів генерал-майор.

Водночас він заявив, що питання збільшення угруповання підіймалося, однак цього не відбулося, адже було недостатньо сил і засобів. Саме генерал-майор доповідав про це командувачу Об'єднаних сил Сергію Наєву.

"Противник зосередив свої війська на великій ділянці від Білорусі до Криму. Сил не вистачало, треба було і в зоні ООС тримати війська, і Київ прикрити, і Північ прикрити, Слобожанщину, Харківський напрямок. Я вважаю, що саме через це не вистачало сил", - додав Соколов.