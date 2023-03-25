Командувачі Сил оборони привітали працівників СБУ із професійним святом
Командувачі Сил оборони привітали працівників Служби безпеки з 31-ю річницею з дня створення спецслужби та вручили їм відомчі нагороди
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Зазначають, що в заходах взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, начальник Управління державної охорони генерал-майор Сергій Рудь і голова Держспецзв’язку, бригадний генерал Юрій Щиголь.
Резніков вручив 32 нагороди військовим СБУ. Серед них "Знак пошани", вогнепальна зброя та низка медалей, зокрема "За сприяння обороні", "Золотий тризуб" і "За сприяння Збройним Силам України".
"Сьогодні ми разом служимо Україні, разом воюємо на фронті. Я знаю, наскільки великий вклад у нашу спільну боротьбу роблять хлопці та дівчата з СБУ. Я дякую всьому колективу Служби безпеки України! Від усіх учасників Сил безпеки та оборони – велика вам пошана і разом рухаємося до перемоги!" - наголосив очільник Міноборони.
Рудь відзначив вагомі здобутки СБУ у справі здійснення державної охорони України. Він вручив 12 відомчих відзнак співробітникам Служби і побажав, щоб "кількість ваших бойових виходів завжди дорівнювала кількості ваших повернень із бойових завдань!".
Щиголь від імені військовослужбовців Держспецзв'язку також подякував працівникам СБУ за мужність і героїзм, за самовіддану ефективну роботу заради майбутнього України. За його словами, він переконаний, що співпраця СБУ і Держспецзв'язку в питаннях захисту об'єктів критичної інфраструктури, протистоянні Росії, зокрема в кіберпросторі посилюватиметься.
"Вистояти і вибороти Перемогу - наше спільне завдання. Усі складові Сил безпеки та оборони, вся країна, кожен з нас робить для цього все можливе і навіть неможливе", - сказав голова Держспецзв'язку.
До привітань долучився і голова Служби безпеки Василь Малюк. Він подякував усім співробітникам СБУ та колегам з Сил оборони, які продовжують стояти на захисті Батьківщини. Також він вручив очільникам Сил оборони три Пам'ятні знаки "Хрест Пошани".
"Сьогодні ми спільно боремося з агресором - воюємо у найгарячіших точках фронту, знешкоджуємо внутрішнього ворога і тим самим робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі!" - сказав голова СБУ.
Малюк зазначив, що СБУ працює системно та ефективно і бореться не лише із зовнішнім ворогом, а і з внутрішнім - зрадниками і колаборантами. Служба безпеки, за його словами, докладає максимум зусиль, щоб звільнити Україну від ворожої навали.
"На жаль, кращі з кращих віддають своє життя за Батьківщину. Серед них – наші колеги. Вклоняємось перед їхнім подвигом та ще з більшим завзяттям продовжуємо боротися за Україну! Працюємо на результат, діємо на випередження і рухаємося до неминучої Перемоги! Слава Україні!" - підсумував Малюк.
- 24 березня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію та мобілізована для захисту держави.
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