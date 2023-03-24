СБУ проходить фундаментальну внутрішню трансформацію, - Зеленський
У зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію та мобілізована для захисту держави
Про це мовиться на сайті президента України.
"Сьогодні ж, напередодні Дня Служби безпеки України, привітав колектив СБУ, усіх наших воїнів-спецслужбовців. Це обовʼязково варто зауважити: Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію", - зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави додав, що нині Служба повністю мобілізована для захисту держави та дає результати, якими можна пишатися.
"Працівники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії маніпулювати Україною через агентуру. Я сьогодні подякував усім працівникам і працівницям СБУ. І впевнений, що Служба дасть Україні ще більше результатів у захисті держави", - сказав він.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський також наказав створити військові адміністрації населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна та Гірське.
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