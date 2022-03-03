Комендантська година діятиме з 20:00 3 березня до 7:00 4 березня по всій території Київської області
На території Київської області вводиться комендантська година з 20.00 3 березня до 7.00 4 березня
Про це повідомляє пресслужба КОДА.
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.
"Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону", - заявив голова ОДА Олексій Кулеба.
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