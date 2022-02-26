Комендантська година в Києві діятиме з 17:00 26 лютого по ранок 28 лютого
У Києві ввели комендантську годину від 17:00 26 лютого до 8:00 28 лютого
Про це повідомила КМДА.
"У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено", - йдеться в повідомленні.
Киян закликають максимально обмежити пересування до початку комендантської години..
"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - додали в КМДА.
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