Комендантська година в Києві діятиме з 17:00 26 лютого по ранок 28 лютого

Про це повідомила КМДА.



"У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено", - йдеться в повідомленні.



Киян закликають максимально обмежити пересування до початку комендантської години..



"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - додали в КМДА.





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