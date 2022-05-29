Про це Сергій Притула написав у твітері.

"Ми з вами зібрали 2,7 млн грн за одну годину матчу Ліги чемпіонів в банку на панамку", - наголосив він.

Сергій Притула нагадав, що серед тих, хто пожертвує кошти, розіграють рожеву панаму Олега Псюка. Допомогти армії можна в банку Монобанку.

Раніше Сергій Притула коментував пісенний конкурс "Євробачення-2022" у твітері за умови, що його фонд збере мінімум мільйон гривень. Українці пожертвували на ЗСУ щонайменше 2,5 млн грн.

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