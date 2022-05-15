Під час трансляції Євробачення фонд Сергія Притули зібрав щонайменше 2.5 млн
Сергій Притула коментував пісенний конкурс "Євробачення-2022" у Twitter за умови, що його фонд збере мінімум мільйон гривень
Про це повідомив сам Сергій.
Кошти підрахували тільки на картках, проте сума збільшиться, коли порахують гроші, які надходили у сам фонд, та криптовалюту.
- Нагадаємо, у суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено фольрок-гурт з України Kalush Orchestra.
- Після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra звернулися до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на тріумф гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе