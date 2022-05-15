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Під час трансляції Євробачення фонд Сергія Притули зібрав щонайменше 2.5 млн

15 травня, 2022 неділя
08:13
Суспільство Сергій Притула

Сергій Притула коментував пісенний конкурс "Євробачення-2022" у Twitter за умови, що його фонд збере мінімум мільйон гривень

Про це повідомив сам Сергій.

Кошти підрахували тільки на картках, проте сума збільшиться, коли порахують гроші, які надходили у сам фонд, та криптовалюту.

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Євробачення
Сергій Притула
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допомога армії
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