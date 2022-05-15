"Слава Україні!" На Євробаченні-2022 переміг український гурт Kalush Orchestra
У суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено фольрок-гурт з України Kalush Orchestra
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі виступали 25 учасників - по 10 за результатами двох півфіналів і ще 5 - від країн-засновниць Євробачення та спонсорів (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція).
Фінал відкрився виступом представника Чехії - гурту We Are Domi, а завершився піснею виконавця Stefan із Естонії.
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Представники України гурт Kalush Orchestra виступали 12-ми.
Україна на "Євробаченні" отримала 192 бали від національних журі та 439 балів від глядачів. Загалом - 631 бал. З-поміж інших країн-учасниць конкурсу це найбільше.
За підсумками ж голосування країн українська пісня займала четверту позицію.
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Після оголошення переможного результату України соліст Kalush Orchestra Олег Псюк вийшов з колегами-музикантами на сцену й зявив:
"Дуже дякую. Дякую усім, хто підтримує Україну. Слава Україні!".
Kalush Orchestra - сайд-проєкт реп-гурту Kalush. У цьому проєкті використані українські фольклорні мотиви. Для Євробачення-2022 музиканти підготували пісню "Стефанія".
- Раніше, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на Суспільному переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш. Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.
- 15 лютого прикордонники заявили, що не видавали довідку Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. А голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо підроблених документів переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.
- Згодом Аліна Паш вибачилася за підроблену довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом і показала справжній документ від Держприкордонслужби, після чого зняла свою кандидатуру як представника України на "Євробаченні-2022". Оргкомітет нацвідбору підтримав це рішення.
- Суспільне звернулося до Kalush Orchestra щодо представлення України на "Євробаченні-2022", на що гурт відповів згодою.
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