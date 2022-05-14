Kalush зі сцени Євробачення у Турині: "Help Ukraine, Mariupol, hepl Azovstal! Right now!"
Український етнофольк-гурт Kalush Orchestra після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", що проходить ввечері у суботу, 14 травня 2022 року, в італійському Турині, звернувся до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя
Це можна було почути й побачити під час прямої трансляції концерту на YouTube.
"I ask to all of you: please, help Ukraine, Mariupol, hepl Azovstal! Right now!", - сказав соліст гурту Олег Псюк.
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В перекладі з англійської це звучить так:
"Я прошу усіх вас: будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю, допоможіть Азовсталі! Негайно!".
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