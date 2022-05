Kalush зі сцени Євробачення у Турині: "Help Ukraine, Mariupol, hepl Azovstal! Right now!"

Це можна було почути й побачити під час прямої трансляції концерту на YouTube.

"I ask to all of you: please, help Ukraine, Mariupol, hepl Azovstal! Right now!", - сказав соліст гурту Олег Псюк.

В перекладі з англійської це звучить так:

"Я прошу усіх вас: будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю, допоможіть Азовсталі! Негайно!".

